Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 1 haftalık aranın ardından yeniden play-off potasındaki yerini alan Ahlatcı Çorum FK’da Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı.

Sezon öncesinde Süper Lig ekibi Hatayspor’dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklentilere cevap veremeyen Mehdi Boudjemaa, son 2 haftada oynanan Erzurumspor ve Manisa FK maçlarının kadrosunda yer almazken, yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında yol ayrılığı konusunda anlaşma sağlandı.

Mehdi Boudjema, kırmızı-siyahlı formayla 12 resmi maçta 732 dakika süre aldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu skora katkı sağlayamadı.

Boudjemaa’nın Ahlatcı Çorum FK ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyordu.