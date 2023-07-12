Çorum Futbol Kulübü’nde Bolu kampı yarın başlıyor.

2 Temmuz’da Çorum’da ilk etap hazırlıklarına başlayan Çorum FK, 10 Temmuz’da Çorum’da yaptığı son antrenmanla ilk etap hazırlıklarını tamamlamıştı. 3 günlük izinin ardından yarın Bolu Koru Otel’de saat 16.00’da toplanacak olan Kırmızı-Siyahlılar Otel Sahası’nda saat 18.00’de yapacağı ilk antrenman ile ikinci etap hazırlıklarına start verecek. Günde çift idman yaparak ikinci etap hazırlıklarını sürdürecek olan Çorum’da ikinci etap 21 Temmuz’da sona erecek. Daha sonra takıma 2 gün daha izin verilirken, 23 Temmuz’da yine Bolu Koru Otel’de üçüncü etap hazırlıkları başlayacak. 30 Temmuz’da Bolu kampını sonlandıracak olan Kırmızı-Siyahlıların bu süreçte 4 hazırlık maçı yapması bekleniyor.

Hazırlık maç programı daha sonra açıklanacak.

