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Ahlatcı Çorum FK, 11 Ağustos’ta başlayacak olan 2023-2024 Sezonu hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Bolu kampından sonra önceki gün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının son etabına kendi tesislerinde başlayan Ahlatcı Çorum FK, tempo artırdı. Kırmızı-Siyahlı takım dünü çift idmanla geçirirken, sabah çalışması tesislerdeki fitnes salonunda yapıldı. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman ağırlık çalışması şeklinde geçti.

Ahlatcı Çorum FK, günün ikinci antrenmanını ise 18.30’da, Bülent Üstüner Sahası’nda yaptı. Tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma ile başlarken, 5’e 2 top kapmanın ardından taktik içerikli oyun şeklinde geçti.