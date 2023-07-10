Yeni sezonda TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK’da iç ve dış transferde görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını 2 Temmuz’dan itibaren Çorum’da sürdüren Kırmızı-Siyahlılar bugün itibariyle birinci etap hazırlıklarını tamamladı. Bolu’da gerçekleşecek ikinci etap hazırlıkları öncesi Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda Çorum FK yönetimi kanat oyuncusu Hurşit Taşçı, stoper Fatih Selimhan Solmaz ve orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile yollarını ayırdı.

Çorum FK yönetiminin Ali Akkuş ile ikinci etap öncesi bir görüşme yaparak sözleşmesini uzatıp başka bir takıma kiralık göndermek için bir formül aradığı öğrenildi.