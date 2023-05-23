Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Coşkun Eminoğlu, “Değerli arkadaşlarım, dostlarım ve futbolseverler… Sırasıyla; Bodrumspor, Karacabey Belediye, Bursaspor ve Çorum Futbol Kulübü çatıları altında birlikte çalıştığım, Teknik Direktörlüğü’nü Tahsin Tam’ın yaptığı ekipten aldığım karar doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım.

Geride bıraktığımız her bir sezonda çok farklı başarı hikâyelerini birlikte yaşadığımız ve sonunu şampiyonluk ile taçlandırdığımız sürecin sonunda ekip üyelerine ve teknik sorumlu Tahsin Tam’a bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Saygılarımla.” ifadelerini kullandı.