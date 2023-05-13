Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Bülent Üstünel Sahası’nda saat 15.00’de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde tempoyu arttıran Teknik Direktör Tahsin Tam, üç takımdan oluşan antrenmanda oyuncularının adeta pestilini çıkardı. Antrenmanın son bölümünde Ispartaspor maçının taktiğini içeren çift kale maç yapıldı. Bu çalışma esnasında oyunu sık sık durduran deneyimli teknik adam, Ispartspor maçında uygulanacak taktik hakkında oyuncularını bilgilendirdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenmanla kritik maçın hazırlıklarını sürdürecek.