Çorum Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, bugün takımdan gönderilecek futbolcular açıklandı. Kulüp'ten yapılan açıklamada, Sabrican Vural, Mertcan Aşcı, Taha Aydınlı, Gürkan Okan, Ömür Hüseyin Aztekin, Sefa Akın Başıbüyük, Enes Nalbantoğlu ve Ahmet Hakan Leblebici ile yeni sezonda devam edilmeyeceği belirtildi.

Yukarıda ismi geçen oyuncuların önümüzdeki günlerde farklı kulüplere kiralık ya da bonservisleri ile satılacağı ifade edildi.

MALİK KARAAHMET

ÇANKAYA'DA KALDI

Öte yandan, 3.Lig takımlarından Çankaya FK, geçtiğimiz sezon Çorum FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Malik Karaahmet'i bonservisi ile satın aldı.

Biten sezonun başında Nevşehir Belediyespor'dan transfer edilen ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda 3.Lig takımı Çankaya FK'ya kiralanan Malik Karaahmet, yeni sezonda da Çankaya FK forması ile mücadele edecek. Ankara temsilcisi biten sezonda başarılı bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki golcü futbolcu Malik Karaahmet'in satın alma opsiyonunu kullanarak yeniden kadrosuna dahil etti.

