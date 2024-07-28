İlk etabı Çorum’da, ikinci etabı ise Bolu’da tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar üçüncü ve son etap hazırlıklarına yarın Çorum’da start verecek. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın iki etap sonunda hazırladığı rapor sonunda 3 futbolcunun kiralık olarak gönderilmesine karar verildi.

Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu’dan alınan bilgilere göre, Kerem Pala, Ali Akkuş ve bu sezon Karşıyaka’dan transfer edilen 18 yaşındaki futbolcu Batuhan Kuru’nun başka kulüplere kiralık verileceği belirtildi.