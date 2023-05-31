Spor Toto Süper Lig’in 36.haftasında, deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 23.kez mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yurt genelinde ve Dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülüp şampiyonluğu kutladı.

Kutlamaların adresi bu yıl da Kadeş Barış Meydanı oldu. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte, yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar sokaklara dökülürken, uzun araç konvoyları ile şehir turu attılar.

Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle, tezahüratlar eşliğinde, ara sokaklardan ve ana caddelerden meydana yürüyen yüzlerce taraftar, burada kutlama yapmak istedi. Ancak, bir grup Çorum FK taraftarı, kutlama yapılmasına tepki gösterdi. “Her zaman, her yerde en büyük Çorum” sloganları atan Çorum FK’lı taraftarlar, artık Çorum’un da 1.Lig’de bir takımının olduğunu ve İstanbul takımlarının Çorum’da kutlama yapamayacaklarını ifade ederek, sarı-kırmızılı taraftarların kutlama yapmasını engellemek istediler.