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İlk kez mücadele edeceği 1.Lig’deki ilk maçında sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-Siyahlı kulüpte, herkes Tuzlaspor maçına odaklanmış durumda. Öyle ki, futbolcuların motivasyonunun olumsuz şekilde etkilenmemesi için transfer görüşmelerine bile ara verildi. Tuzlaspor maçı atlatılana kadar transfer konusunun kapatıldığı belirtildi.

İKİ TRANSFER

YAPILACAK

Öte yandan, en son İstanbulspor’dan stoper Michael Ologo’yu kiralayan Ahlatcı Çorum FK, bir orta saha ve bir forvet olmak üzere iki futbolcuyu daha kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

2-3 FUTBOLCU

DAHA GİDECEK

Transfer görüşmeleri Tuzlaspor maçından sonra kaldığı yerden devam edecek olup, kadronun şişkin olması nedeniyle 2-3 futbolcuyla daha yolların ayrılacağı öğrenildi. Gönderilecek oyuncuların da Tuzlaspor maçından sonra açıklanması bekleniyor.