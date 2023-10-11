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Ahlatcı Çorum FK’nın ligin ilk haftalarında deplasmanlarda aldığı galibiyetlerle rakiplerine korku verdiğine dikkat çeken Yücel İldiz, Çorum temsilcisinin zorlu Bandırma deplasmanında kaçırdığı goller nedeniyle galip gelemediği için üzgün olduğuna inandığını ifade etti.

İldiz, yaptığı açıklamada, “Şimdi baktığınızda tabii ki özellikle Çorum FK’nın ligin ilk haftalarında deplasmanda aldığı flaş galibiyetler tüm takımlara biraz korku vermiş. Bandırma da çok tedbirli başladı ama buna rağmen Çorum önde basarak, çok pozisyonlar buldu. Özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başlarında. Maçın sonlarına doğru biraz Bandırma oyunda etkili oldu ama iki taraf da gol atmaya muvaffak olamadı.

ÇORUM ÇOK

ÜZÜLMÜŞTÜR

Ama şunu söyleyeyim, Çorum açısından baktığınızda deplasmanda bu kadar pozisyona giriyorsanız, kazanmanız lazım, atmanız gerekirdi. Bandırma açısından baktığınızda da, bu tip rakiplere karşı ne olursa olsun kazanmanız gerekirdi. Ama her iki tarafın da bence istemediği bir sonuç oldu.

Çorum, deplasman puanı puandır diyecek ama kaçırdığı gollere baktığında da üzülmüştür diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.