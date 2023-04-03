Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, deplasmanda 1-0 kazandıkları Ankaraspor maçından sonra yaptığı açıklamada, son haftaların formda takımlarından birine karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Ankaraspor galibiyetiyle birlikte 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Çorum FK’nın elde ettiği bu başarının altında birlikteliğin yattığını kaydeden Tahsin Tam, “Bizi güçlü kılan şey, sahada ve saha dışında bir bütün olabilmek” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte, çalışarak şampiyon olacaklarına da vurgu yapan teknik direktör Tahsin Tam, bir Amerikan atasözü ile bitirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün (Pazar), son dönemde çok iyi futbol oynayan, 6 maçta 14 puan toplayan Ankaraspor’a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Böyle değerli bir ekibe karşı kazanabilmek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyordu.

Daha önceki haftalarda olduğu gibi, bizi güçlü kılan şey, sahada ve saha dışında bir bütün olabilmek oldu. Bu birlikteliğe katkı sağlayan Başkanımıza, futbolcularıma, ekibime ve bizi her zaman gönülden destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ederim.

Önemli bir söz var; “Birleşmek, başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır.” Biz hep birlikte çalışarak şampiyon olacağız”

(Hüseyin AŞKIN)