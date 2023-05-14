Cumartesi ve Pazar günü Bülent Üstünel Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Cumartesi günü gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde ise ayak tenisi oynayarak antrenmanı tamamladı. Antrenmanda ise taktik çalışmaya ağırlık veren Teknik Direktör Tahsin Tam, tam sahada gerçekleşen antrenmanda oyuncularının Ispartaspor maçında oynayacağı taktiği ezberletti. Bu çalışma esnasında Çorum FK'lı futbolcuların oldukça hırslı olduğu gözlenirken, açma germe hareketleri ile antrenman sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar yapacağı ter antrenmanı ile Ispartaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekilecek.

(Rıfat KARA)