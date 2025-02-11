Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 24.haftanın açılış maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u yenerek play-off potasındaki yerini korudu.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Alpaslan Şen’in yönettiği maça rotasyonlu bir kadro ile çıkan Ahlatcı Çorum FK baştan sona üstün bir oyun sergilerken, 14.dakikada, yeni transferi Diniyev’in golüyle öne geçti.

Golden sonra da net fırsatlardan yararlanamayan kırmızı-siyahlı takımın 32.dakikada Atila ile bir topu direkten dönünce ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK iki, Yeni Malatyaspor bir oyuncu değişikliği ile başlarken, 48’de Diniyev’in golüyle fark ikiye çıktı.

İlerleyen dakikalarda oyunu yine rakip yarı alana yıkan Ahlatcı Çorum FK birçok net gol fırsatından yararlanamayınca karşılaşma Diniyev’in golleriyle Çorum temsilcisinin 2-0’lıkgalibiyeti şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 38’e yükseltirken, Yeni Malatyaspor -21 puanda kaldı.

Soğuk bir havada ve zaman zaman kar yağışı altında oynanan maçta tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 12: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, soldan Atakan Akkaynak ortaladı, altı pasta Landre dokunamadı, aut.

DAKİKA 14: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Rakip yarı alanın ortalarından Catıc’ın pasında, ceza yayının solundan içeri giren Atakan Akkaynak’ın yerden altı pasa çıkarttığı topa yeni transfer Diniyev ayak koydu: 1-0.

DAKİKA 19: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi, Eren Karadağ ceza yayının içinden, yerden vurdu, top direğin hemen dibinden auta çıktı.

DAKİKA 29: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Eren’in yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Thomas gelişine kaleye vurdu, kaleci Muhammed Enes yerden, sağına gelen topu müthiş çıkarttı.

DAKİKA 32: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan taç çizgisi ile ceza sahası arasındaki boşlukta kazanılan serbest vuruşta Atila direkt kaleyi düşündü, sert şutunda top üst direkten döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 36: Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşu kaleci Hasan Hüseyin bekletmeden topu Ferhat’a aktararak kullandı. Pres yiyen Ferhat kalecisine geri pas atmak istedi ancak bu sırada kaleci Hasan Hüseyin henüz kalesine dönmemişti. Boş kaleye yitmekte olan topa altı pas içerisinde son anda Kadir yetişerek gole izin vermedi.

DAKİKA 43: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Eren’in pasında son çizgiye inen Catıc’ın ortasında arka direkte Thomas kafayı vurdu, Furkan’a çarpan top kaleci Muhammed Enes’te kaldı. Elle oynama gerekçesiyle VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen hakem Alpaslan Şen, topun Furkan’ın kolundan değil de omzundan sektiğini belirterek penaltı vermedi.

DAKİKA 47: Ahlatcı Çorum FK atağında, Ali Akman penaltı noktasının sağından sert vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 48: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Orta alandan Landre’nin uzun topunu penaltı noktası civarında çok iyi kontrol eden Atakan Akkanak, altı pas çizgisinde pasını sağındaki Diniyev’e verdi, Azeri oyuncu da ayak içi vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

DAKİKA 72: Sağdan ceza sahasına giren Diniyev’in ortasında, arka direkte Burak Süleyman gelişine vurdu, kaleci Muhammed Enes müthiş bir refleksle gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 77: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Geraldo, ceza yayının gerisinden kaptığı topu Ali Akman’a verdi, sağdan ceza sahasına giren Ali Akman’ın yerden çıkarttığı topu son anda savunma araya girerek kornere gönderdi ve mutlak golü önledi.

DAKİKA 87: Sağdan gelişen atakta, Geraldo’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ozan’ın son çizgiden içeri çevirdiği topu Ali Akman ağlara gönderdi. VAR incelemesinde Ozan’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.