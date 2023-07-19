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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Çekilen ilk hafta kura çekimi sonrası Çorum Futbol Kulübü ilk maçını deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar ikinci hafta sahasında Giresunspor, üçüncü hafta deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe, dördüncü hafta sahasında Gençlerbirliği, beşinci hafta deplasmanda Ümraniyespor, altıncı hafta sahasında Sakaryaspor, yedinci hafta deplasmanda Bodrumspor, sekizinci hafta deplasmanda Bandırmaspor, dokuzuncu hafta sahasında Eyüpspor, onuncu hafta deplasmanda Manisa FK, onbirinci hafta sahasında Keçiörengücü, onikinci hafta deplasmanda Kocaelispor, onüçüncü hafta sahasında Altay, ondördüncü hafta deplasmanda Adanaspor, onbeşinci hafta sahasında Erzurumspor, onaltıncı hafta deplasmanda Şanlıurfaspor ve ilk yarının son haftası ise sahasında Boluspor ile oynayacak.