Bülent Üstüner Tesisleri’nde saat 18.30’da Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen antrenmana sözleşmesi devam eden bütün futbolcular katıldı. Isınma hareketleri başlayan antrenman toplu ve grup halinde yapılan düz koşularla devam etti. Kırmızı-Siyahlılar ilk antrenmanın son bölümünde salonda özel çalışma yaparak ilk günü tamamladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde dün başlayan ilk etap çalışmaları 10 Temmuz pazartesi gününe kadar devam edecek. İlk etabın ardından üç günlük izne çıkacak Çorum FK 13 Temmuz'da Bolu Koru Otel'de ikinci etabın ilk çalışmasını yapacak. 21 Temmuz cuma gününe kadar ikinci etap çalışmalarını yapacak Çorum FK iki günlük izin yapacak ve 23-30 Temmuz tarihleri arasında Bolu Koru Otel'de üçüncü etap çalışmalarını yapacak. Kırmızı Siyahlı takım bu etapta hazırlık maçları ile lig öncesinde güç deneyecek.

Çorum FK Bolu Koru Otel kampının ardından 4 Ağustos'ta Çorum'da kendi tesislerinde toplanarak lig öncesi son etap çalışmalarını kendi tesislerinde yapacak.