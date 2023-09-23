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Trendyol 1.Lig 6.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Sakaryaspor’u ağırladı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 5 bine yakın taraftar izledi. Maça iki takımda kontrollü başlarken, Çorum FK 10.dakikadan itibaren baskısını artırmaya başladı. Dakikalar 30’u gösterdiğinde Eren Aydın’ın düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan takımını 1-0 öne geçirdi. 90 dakika boyunca başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile tamamlandı. Kırmızı-Siyahlılar 77.dakika Nalepa’nın kırmızı kartla oyundan atılması nedeniyle 20 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 12’e yükseltirken, konuk Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.