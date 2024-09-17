Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Miniminikler Futbol Turnuvası sona erdi. Çorum Futbol Kulübü, miniklerde olduğu gibi miniminiklerde de şampiyonluk ipini göğüsledi.

16 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın final maçı Nazmi Avluca Sahası’nda, Çorum Futbol Kulübü ile Çorum İdmanyurdu arasında oynandı. Abdullah Enes Gökgüney’in yönettiği maçta baştan sona üstün oynayan Çorum Futbol Kulübü, 7 ve 42.dakikalarda Ali Asaf, 49.dakikada da Musap’ın golleriyle 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Finalde yenilen Çorum İdmanyurdu ikincilik kupasıyla teselli bulurken, Çorum Vefaspor üçüncülüğü, Çorumgücü ise dördüncülüğü elde etti.