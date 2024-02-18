Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik’in yönettiği maçta teknik direktör Serkan Özbalta, Ümraniye’ye 1-0 yenildikleri maçın on birinden Ahmet İlhan ve Gökhan’ı kulübeye çekerken, Ozan ve Ferhat’a görev verdi. Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Sakaryaspor, maça etkili başladı. Henüz 2.dakikada Kasongo’nun vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermezken, 5.dakikada, köşe vuruşundan gelen topu Burak Süleyman kafayla ağlara gönderince Çorum temsilcisi 1-0 geriye düştü.

İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan Ahlatcı Çorum FK Ahmet Sağat, Erkan ve Ferhat’la gole yaklaştı ancak topu ağlarla buluşturamayınca ilk yarıyı ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

Ahlatcı Çorum FK ikinci yarıya aynı kadroyla çıkarken, Sakaryaspor’da Kasongo yerini Del Valle’ye bıraktı.

İkinci yarıya etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK, sağlı sollu ataklarla beraberlik golünü ararken, teknik direktör Serkan Özbalta 59’da Thomas ve Ahmet İlhan’ı oyuna alarak çift forvete döndü.

Ahlatcı Çorum FK tüm hatları ile gol ararken, Sakaryaspor ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. 77.dakikada Del Valle ile golü bulan ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarttı.

89’da Geraldo’nun pasında Eren topu ağlara göndererek Çorum FK’yı umutlandırdı ancak 90+4’te Del Valle kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atınca maç Sakaryaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK 35 puanda kalırken, Sakaryaspor puanını 40’a çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 2: Sağdan gelişen Sakaryaspor atağında, Burak Süleyman ortaladı, ön direkte Kasongo kaf ayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner. Köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktası civarında Çağlayan kafayı vurdu, Hasan Hüseyin üzerine gelen topu kontrol etti.

DAKİKA 5: GOL! Sakaryaspor golü buldu. Soldan Dimitrov’un kullandığı köşe vuruşundan gelen topa ön direkte kaptan Burak Süleyman kafayı vurdu, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 12: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Ferhat ceza yayının solundaki boşluktan vurdu, kaleci Cihan topu üst direğin altından kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 21: Ahlatcı Çorum FK atağında, Erkan ceza sahasının dışından, sol çaprazdan vurdu, kaleci Cihan gole izin vermedi.

DAKİKA 23: Ahlatcı Çorum FK net bir fırsattan yararlanamadı. Sağdan ceza sahasına giren Ozan’ın altı pasa çıkarttığı topa Ahmet Sağat dokunamadı.

DAKİKA 36: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Savunmadan Toure’nin uzun pasına hareketlenen Geraldo, ceza yayın solundan pasını penaltı noktasındaki Ahmet Sağat’a verdi, Ahmet Sağat, Çağlayan’dan sekip yükseklik kazanan topu kaleye vuramadı.

DAKİKA 53: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Atakan’ın kullandığı topu Çağlayan kafayla uzaklaştırmak istedi, Nalepa ceza yayının gerisinden gelişine sert bir vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Cihan sağına gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.

DAKİKA 63: Ahlatcı Çorum FK golü kaçırdı. Ferhat’ın pasında ceza yayının solundan içeri giren Ahmet Sağat karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.

DAKİKA 77: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan Muhammet Himmet ortaladı, Samed’in kafayla indirdiği topu Koray, Del Valle’ye verdi, Del Valle penaltı noktasının sol çaprazından çok sert vurdu: 0-2.

DAKİKA 89: GOL! Fark bire indi. Sağdan Geraldo ortaladı, ön direkte Eren topu Çağlayan’dan kurtardıktan sonra altı pasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

DAKİKA 90+4: GOL! Fark yeniden ikiye çıktı. Sinan’ın pasında Del Valle sol çaprazdan içeri girdi, çaprazdan, yerden vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-3.