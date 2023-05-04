2.Lig Beyaz Grup’ta “birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, kendi rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. Bu sezon, en uzun yenilmezlik serisi (17), en uzun galibiyet serisi (9), gol yemeden galibiyet serisi (9), en çok galibiyet (22) ve en çok puan (72) gibi rekorları kıran Çorum FK, attığı gol ve yediği gol bakımından da rekor kırdı.

Bitime henüz 3 hafta olmasına rağmen, 33 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alan ve topladığı 72 puanla, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un 6 puan önünde, lider durumda bulunan Çorum FK, attığı 59 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü. Atılan 59 gol ve yenilen 20 gol de yine kulüp tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçmiş durumda.

EN GOLCÜ İKİNCİ, MAÇ BAŞINA GÖRE EN GOLCÜ SEZONU

Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, bu sezonlar içerisinde en çok golü 2020-2021 Sezonunda attı. 36 maçta 61 gol atan Çorum FK, kalesinde ise 37 gol gördü. Kırmızı-siyahlı takım, en az golü ise pandemi nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 Sezonunda attı. 28.haftada sonlandırılan ligde 36 gol atan Çorum FK, kalesinde 42 gol gördü.

Tarihinde ilk kez 1.Lig’e bu sezon bu kadar çok yaklaşan Çorum FK, maç başına gol ortalamasına göre ise en çok golü bu sezon attı. 33 maçta 59 gol atan Çorum FK, 1,78 gol ortalaması ile tarihinin en golcü sezonunu geçiriyor. Kalesinde sadece 20 gol gören ve tarihinin en az gol yediği sezonu da geçiren Çorum FK’nın yediği gol ortalaması ise 0,60 olarak kayıtlara geçti.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, sezon bitimi itibariyle, ilk sezonunda 34 maçta 43 gol atarken, 48 gol yedi. 2013-14 Sezonunda, 34 maçta 49 attı, 35 yedi, 2014-2015 Sezonunda, 34 maçta 44 attı, 36 yedi, 2015-2016 Sezonunda, 36 maçta 47 attı, 36 yedi, 2016-2017 Sezonunda, 34 maçta 36 maçta 46 attı, 29 yedi, 2017-2018 Sezonunda, 34 maçta 51 attı, 39 yedi, 3.Lig’de play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 Sezonunda, 34 maçta 42 attı, 32 yedi.

Çorum FK, 2.Lig’de ise, 2019-2020 Sezonunda, 28 maçta 36 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü. 2020-2021 Sezonunda 36 maçta attığı 61 gole karşılık kalesinde 37 gol gören kırmızı-siyahlı takım, geçen sezon ise 38 maçta 58 gol attı, 41 gol yedi.

EN AZ GOLÜ BU SEZON YEDİ

Lider Çorum FK, hem sezon itibariyle, hem de maç başına gol ortalamasına göre en az golü bu sezon yedi. Kalesinde sadece 20 gol gören Çorum FK’nın maç başına gol ortalaması 0,60 olarak gerçekleşirken, 2012-2013 Sezonunda 48, 2013-2014 Sezonunda 35, 2014-2015 Sezonunda 36, 2015-2016 Sezonunda 36, 2016-2017 Sezonunda 29, 2017-2018 Sezonunda 39, 2018-2019 Sezonunda 32, 2019-2020 Sezonunda 42, 2020-2021 Sezonunda 37, 2021-2022 Sezonunda ise 41 gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)