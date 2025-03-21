Milli araya giren Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ikinci yarının geride kalan 11 haftalık periyodunda en çok puanı Erzurumspor’la Gençlerbirliği toplarken, son sırada yine Yeni Malatyaspor yer aldı. Milli araya 45 puanla play-off potasında giren Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarı performansıyla potanın 2 puan gerisinde kaldı.

ZİRVE AVERAJLA ERZURUM’UN

Ligin geride kalan 30 haftalık periyodunda, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük’ün 6 puan önünde, 59 puanla lider durumda bulunan Kocaelispor, ikinci yarıda 18 puan toplarken, 21’er puanlı Erzurumspor ve Gençlerbirliği ikinci yarının en başarılı takımları olarak zirveyi paylaşıyorlar. Erzurumspor, averajla ikinci yarının lideri durumunda.

ÇORUM FK 16 PUAN TOPLADI

Fatih Karagümrük ve İstanbulspor 19’ar puanla sıralanırken, Kocaelispor, Ümraniyespor, Iğdır FK ve Esenler Erokspor 18’er puan topladı.

11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alarak 16 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, bu performansıyla play-off potasının dışında kalırken, Çorum temsilcisi gibi Bandırmaspor, Boluspor ve Sakaryaspor 16’şar puan topladı.

ÜÇ TAKIM DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Ankara Keçiörengücü hanesine 15 puan yazdırırken, Amed Sportif Faaliyetler 14, Pendikspor 13, Adanaspor 12 puan topladı. 11’er puanlı Ankaragücü ile Manisa FK ve 9 puanlı Şanlıurfaspor’un yanı sıra puansız Yeni Malatyaspor ikinci yarı sonuçları itibariyle düşme hattında yer alıyorlar.

Sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Adanaspor, Sakaryaspor ve Esenler Erokspor ikinci yarı puan tablosunda düşme hattından çıkmayı başardılar.