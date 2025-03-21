Çorum’un köklü spor kulüplerinden İskilip Gücü Spor Kulübü, Kulüp Başkanı Nihat Armutcu önderliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, kulübün alt yapı çalışmaları, genç sporcuların gelişimi ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sporun ve gençlerin desteklenmesi konusunda ortak projeler üzerinde durulurken, İl Müdürü Demirkıran, genç sporcuların daha iyi şartlarda yetişebilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Nihat Armutcu ise, sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi adına yapılan çalışmalara verdikleri önemi vurgulayarak, desteklerinden dolayı İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi.