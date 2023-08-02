Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1.Lig’de 2023-2024 Sezonunun ilk 5 hafta maç programını açıkladı. Ahlatcı Çorum FK’nın İstanbul deplasmanında, Tuzlaspor’la olan ilk hafta maçı 13 Ağustos Pazar günü oynanacak.
TUZLA MAÇI SANCAKTEPE’DE
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1.Lig’de 2023-2024 Sezonunun ilk hafta maçları 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sezonun açılış maçı 11 Ağustos Cuma günü, Boluspor’la Adanaspor arasında oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor’la 13 Ağustos Pazar günü, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda, saat 17.00’de karşılaşacak. Haftanın kapanış maçı 14 Ağustos’ta, Şanlıurfaspor’la Altay arasında oynanacak.
2.HAFTANIN AÇILIŞINI ÇORUM FK YAPACAK
Ligde 2.hafta maçları 18-21 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçı 18 Ağustos Cuma günü, Ahlatcı Çorum FK ile Giresunspor arasında oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Haftanın kapanış maçı 21 Ağustos Pazartesi günü, Eyüpspor’la Kocaelispor arasında oynanacak.
GÖZTEPE MAÇI CUMARTESİ
Ligde 3.hafta maçları 25-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Haftanın perdesi 25 Ağustos’ta, Erzurumspor-Manisa FK maçıyla açılıp, 28 Ağustos’ta Giresunspor-Bandırmaspor maçıyla kapanacak. Ahlatcı Çorum FK, 26 Ağustos Cumartesi günü, İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak. Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 3 EYLÜL’DE
Ligin 4.hafta maçları 1-3 Eylül tarihlerinde oynanacak. 1 Eylül’de Adanaspor ile Kocaelispor haftanın açılış maçında karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK, 3 Eylül Pazar günü Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.15’te başlayacak.
ÜMRANİYE MAÇI DA CUMARTESİ
Sezonun 5.hafta maçları ise 16-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 16 Eylül Cumartesi günü, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Haftanın kapanış maçı 18 Eylül Pazartesi günü Sakaryaspor’la Bodrumspor arasında oynanacak.