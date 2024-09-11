Çorum’da, geçinmek için çöpten hurda toplayan çocuğu darp ettiği ile ilgili ulusal ve yerel basın organlarının yanı sıra sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlar büyük yankı uyandırdı.

Mağdur çocuğa kötü muamelede bulundukları tespit edilen ve haklarında yasal işlem yapılan çocuklardan birinin Ahlatcı Çorum FK’nın altyapısında oynadığı belirtilirken, kulüpten yapılan açıklamada o futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Ahlatcı Çorum FK Akademi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “Bugün sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Iraklı olduğu öğrenilen küçük yaştaki bir evladımıza görüntüsünü çeken şahsın fiili saldırısını izlemiş bulunmaktayız.

Diyarbakır'da Narin'e yapılan vahşetin içimizi dağladığı bir noktada yine küçük yaştaki bir çocuğa yapılan saldırı vicdanen ve ahlaken kabul edilebilir bir durum değildir.

Olay sonrası emniyet güçlerimizin yaptığı geniş çaplı araştırmada bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsın kulübümüz altyapı sporcularından biri olması bunun üzerinden kulübümüze baskı ve tepki oluşması üzüntümüzü kat be kat artırmıştır.

Ancak bilinmesini isteriz ki, masum bir çocuğa saldıran kişi kulübümüz sporcusu değildir. Sporcumuzun olaya dahli sosyal medya paylaşımından ibarettir.

Sonuç ne olursa olsun saldırı da, sosyal medya hesaplarından bu çirkin görüntülerin paylaşılması da asla ve asla kabul edilemez.

Çorum Futbol Kulübü olarak, olayın 1. dereceden muhatabı olmasa bile sosyal medya aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılmasına vesile olan sporcumuzun kulüple olan ilişiğinin kesildiği bildirir, bir daha böyle bir vahim bir olayın yaşanmamasını temenni ederiz.”