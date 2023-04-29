Yarın sahasında Düzcespor ile karşılaşacak olan Çorum FK'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Dünkü antrenmanın iptal edilmesinin ardından Teknik Direktör Tahsin Tam'ın talimatı ile dün kahvaltı organize edildi. Kahve Orman'da gerçekleşen kahvaltı yemeğine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra sağlık ekibi ve kulüp personelleri de katıldı. Keyifli sohbet eşliğinde yoğun çalışma temposunun stresini atan Kırmızı-Siyahlı futbolcular, bugün yapacağı ter idmanı ile kritik Düzcespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Rıfat KARA)