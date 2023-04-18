2.Lig Beyaz Grup’ta, şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın 33.hafta maçında konuk edeceği İnegölspor’la tarihinde sekizinci kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta Çorum FK’nın bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, İnegölspor’la bugüne kadar tamamı 2.Lig’de olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Çorum FK, 2’isini ise İnegölspor kazanırken, Çorum FK’nın 13 golüne Bursa temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

ÇORUM’DA İNEGÖLSPOR ÜSTÜN

İki takım, Çorum’da 3 kez karşılaşırken, Çorum FK 1 kez yendiği rakibine 2 kez mağlup oldu. Bu maçlarda 3 gol atan Çorum FK, kalesinde 4 gol gördü.

ÇORUM FK İNEGÖL’DE 4’TE 4 YAPTI

İki takım, İnegölspor’la deplasmanda 4 kez karşılaştı. Bu maçların tamamını kazanan Çorum temsilcisi attığı 10 gole karşılık 4 gol yedi.

İki takım arasında, sezonun ilk yarısında, İnegöl’de oynanan maçı Çorum FK 3-0 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyet getiren golleri 9.dakikada Atakan Akkaynak, 71.dakikada Enes Nalbantoğlu ve 90+2.dakikada da Burak Çalık attı.

(Hüseyin AŞKIN)