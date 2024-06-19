Biten sezon, ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Bodrum FK ile oynadığı play-off yarı final maçlarındaki hakem hatalarıyla 1.Lig’in kapısından dönen Çorum FK’da, yeni sezon daha güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor. Başkan Oğuzhan Yalçın, liglerin en önemli hücum oyuncularından Sertaç Çam’ın yanı sıra savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz ile büyük ölçüde anlaştı.

Bir taraftan yeni sezon bütçesini oluşturmaya çalışan, diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürüten Oğuzhan Yalçın, geçen sezonki kadronun yüzde 90 ile yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarına dikkat çekerken, Sertaç Çam ve Oğuz Yılmaz’la ilgilendiklerini, iki futbolcunun da transferinin bitecek gibi olduğunu ifade etti.

Taraflar arasında önümüzdeki günlerde kesin anlaşma sağlanması ve iki oyuncunun da transferlerinin açıklanması bekleniyor.

Sertaç Çam, geçen sezon 2.Lig’den 1.Lig’e şampiyon olarak yükselen Esenler Erokspor formasıyla 34 resmi maçta 2756 dakika süre aldı. 32 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu bu maçlarda 14 gol atarken, 3 de gol pası verdi.

31 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz ise biten sezonda 2.Lig ekibi Kastamonuspor’da toplam 29 resmi maça çıktı ve sahada 2387 dakika kaldı. Denelimli savunmacı bu maçlarda 2 gol attı.