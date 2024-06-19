Çorum Öncü Spor Kulübü tekvandocu Tugay Yolal, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’na da milli takım adına katılma hakkı elde etti.

Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında, 60 ülkeden 2200 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen 11.Uluslararası Tekvando Turnuvası’nda mücadele eden Tugay Yolal, yıldız erkekler 1.80 boy üzeri kategorisinde tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmuştu. Kazandığı bu başarıyla Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Tugay Yolal, Tiran’daki şampiyonaya antrenör İlhan Aşkın nezaretinde katıldı.

İSPANYOL’A YENİLDİ

Öncü Spor Kulübü sporcusu olarak, yıldız erkekler +65 kiloda tatamiye çıkan Tugay Yolal, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale kaldı. Yolal, hakem kararıyla 3 puanının silindiği finalde İspanyol tekvandocuya yenildi ve ikinci oldu.

Çorumlu tekvandocu, ilk ikiye girdiği için Eylül ayında, yine Arnavutluk-Tiran’da milli takım düzeyinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Avrupa’da madalya kazanan Çorumlu ilk tekvandocu olan Tugay Yolal, Çorum spor tarihine geçti.

YETİK ERKEN VEDA ETTİ

Öte yandan, şampiyonaya Çorum Gençlikspor adına katılan bir diğer Çorumlu tekvandocu Buğra Yetik ise ilk turu geçmesine rağmen ikinci turda yenilerek elendi.