27 Ocak Cumartesi günü Çorum Devane Sahası'nda oynanan 13.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U17 takımı Kırşehirspor'u 4-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşma sonunda Kırşehirspor Kulübü'nün Çorum FK'nın cezalı oyuncu oynattığı yönünde TFF'ye itiraz etmesi ile birlikte Disiplin Kurulu'na sevk edilen Çorum FK'nın cezası belli oldu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Ahlatçı Çorum FK hakkında, 27.01.2024 tarihinde oynanan U17 Bölgesel Gelişim Ligi Ahlatçı Çorum FK - Kırşehir Futbol Spor müsabakasında, müsabakada cezalı futbolcu oynatılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı madde 22-f uyarınca 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan AFDK, cezalı durumda olmasına rağmen Kırşehirspor maçında forma giyen Çorum FK'lı futbolcu Mustafa Kalınsazlıoğlu'na 2 maç, Teknik Sorumlu Cemalettin Hoşgör'e de 2 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildiğini duyurdu.