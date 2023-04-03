Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile birlikte izleyen Muhsin Dere, yüzlerce Çorum FK taraftarının, kontenjan nedeniyle stat dışında kalması üzerine devreye girdi. Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte, Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile görüşen Muhsin Dere, stat kapılarının dışarıda kalan Çorum FK taraftarlarına açılmasını sağladı. Dışarıda kalan taraftarların da tribündeki yerlerini almaları üzerine 2 bin civarında taraftar Çorum FK’ya destek verdi ve Çorum ekibi kendi evindeymiş gibi oynadı.

ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Çorum FK’nın 1-0 kazandığı maçtan sonra sahaya inen Muhsin Dere, soyunma odasında da teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Bugün (Pazar) Ankara Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda Çorum FK’mızı ağırladık. Bu zorlu maçta Ankaraspor’u 1-0 mağlup eden takımımızı yürekten kutluyorum. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, muhteşem taraftarımız… Biz şampiyon olacağız. Çoğu gitti, azı kaldı… Liderliğe devam. Şehrimizin takımı Çorum FK hepimize emanet” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

