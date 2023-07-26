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Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde, sabah gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldığı, hafif sakatlıkları bulunan Salih Zafer Kurşunlu ve Muhammed Mustafa Yıldırım’ın takımdan ayrığı düz koşu yaptıkları belirtildi.

Isınma ile başlayan antrenmanın topla oyunsal yükleme ağırlıklı çalışma şeklinde geçtiği kaydedildi.

13 Ağustos’ta başlayacak sezona sıkı hazırlanan Çorum FK’nın yarını çift antrenmanla geçirmesi bekleniyor. Kırmızı-siyahlı takım, 29 Temmuz Cumartesi günü, ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor’la özel maçta karşılaşacak.