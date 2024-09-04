Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk 4 haftasında, “en az gol atan” takımlarından oldu.

Milli ara öncesi oynadığı 4 lig maçında 3 gol atıp 6 gol yiyen Ahlatcı Çorum FK, -3 averaja sahip olurken, ligin en az gol atan 4 takımından biri oldu.

MALATYA HENÜZ GOL ATAMADI

1 maça çıkmayan, 1 maçı da ertelenen Yeni Malatyaspor oynadığı 2 maçta da gol bulamazken, ligin gol atamayan tek takımı durumunda. Yeni Malatyaspor’un ardından Esenler Erokspor, Ahlatcı Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler 3’er golle en az gol atan takımlar oldular.

TÜM GOLLER YABANCILARDAN

İlk hafta Ümraniyespor’a 3-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, 2.hafta maçında konuk ettiği Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kalırken, golleri 8.dakikada Thomas Verheydt ve 79.dakikada Geraldo attı.

3.haftada Bandırmaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, 4.haftada konuk ettiği Sakaryaspor’a karşı sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin golü 90+1.dakikada Loick Landre’den geldi.

Ahlatcı Çorum FK, geçen sezonun ilk 4 haftasında 5 gol atıp 4 gol yemişti.

EN GOLCÜ IĞDIR FK

Ligin en az gol atan takımlarına karşılık en golcü takım ise Alagöz Holding Iğdır FK oldu. 1.Lig’de ilk kez mücadele eden Iğdır temsilcisi 4 maçta 9 gol atarken, İsanbulspor ve Pendikspor 8’er golle ikinciliği, Ümraniyespor iye Bandırmaspor ise 7’şer golle üçüncülüğü paylaşıyor.