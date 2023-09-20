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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniyespor’u deplasmanda 3-0 yendiği maçla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı takımı taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53.maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti. Ahlatcı Çorum FK, bu sezon “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya ilk kez sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, aynı maçta Ümraniyespor’u da “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.