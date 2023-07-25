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İkinci yarı hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çorum FK, hazırlık maçında karşılaştığı ligdeki rakiplerinden Bodrumspor’a 2-1 yenildi.

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesislerinde, saat 17.00’de başlayan maçta Çorum FK sahaya Ali Türkan, Arda Yılmaztürk, Erkan Kaş, Zargo Toure, Adem Doğan, Atakan Cangöz, Geraldo, Ferhat Yazgan, Thomas Verheydt, Gökhan Karadeniz ve Ozan Sol ilk on biri ile çıktı.

Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in takımı Bodrumspor’un on birinde ise Diogo, Erkan, Aldair, Samet, Celal, Kenan, Celustka, Cenk, Ali, Gökdeniz ve Üzeyir yer aldı.

Bodrumspor, 14.dakikada Aldair’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıya da iyi başlayan Muğla ekibi, 51.dakikada Gökdeniz Bayraktar’ın golüyle farkı ikiye çıkarttı.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 70.dakikadan sonra belli aralıklarla kadroyu değiştirirken, Mahmut Eren Güler, Berat Ali Genç, Berkay Can Değirmencioğlu, Emre Öztürk, Caner Cavlan, Murat Yıldırım, Atakan Akkaynak, Timur Temeltaş, Ahmet ilhan Özbek, Suat Kaya ve Sinan Kurumuş oyuna giren futbolcular oldular.

79.dakikada Ozan’ın pasında Thomas’la farkı bire indiren Çorum FK kalan sürede başka gol bulamayınca sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Çorum FK, 29 Temmuz Cumartesi günü de aynı ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor’la hazırlık maçı yapacak.