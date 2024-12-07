Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve Tekirdağ bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Özer’in yönettiği maçta ilk yarı oldukça hareketli geçti. İki takım da ani ataklarla çok sayıda gol pozisyonuna girerken Ahlatcı Çorum FK 13.dakikada Eren Karadağ’ın pasında Burak Süleyman’ın golüyle öne geçti.

Golden sonra ev sahibi ekip Fofana ile gole yaklaşırken, Ramirez’le bir topu direkten döndü.

Birkan’ın 29.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine Manisa FK 10 kişi kalırken, ilk yarının uzatmalarında Eren’le net bir fırsattan yararlanamayan Ahlatcı Çorum FK’nın Thomas’la da bir topu direkten döndü.

Kırmızı-siyahlı ekipte Burak Süleyman sakatlığı nedeniyle 37.dakikada yerini Catıc’a bıraktı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıkarken, Ahlatcı Çorum FK farkı artırmaya, Manisa FK ise beraberlik golünü bulmaya çalıştı.

Manisa FK 10 kişi oynamasına rağmen oyunun kontrolünü ele alırken, Ahlatcı Çorum FK Geraldo ile yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince maç Çorum temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Manisa FK’yı deplasmanda ilk kez yenen Ahlatcı Çorum FK bu galibiyetle puanını 23’e yükseltirken, ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Manisa FK 17 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 10: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa altı pasta Ferhat topu kafayla yere vurdurdu, üstten aut.

DAKİKA 12: Manisa FK etkili geldi. Sağdan Diallo’nun yerden ön direğe çıkarttığı topu Wriedt tamamladı, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu sağ çaprazdan Yusuf kaleye vurdu, Hasan Hüseyin bir kez daha gole geçit vermedi.

DAKİKA 13: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan ani gelişen atakta Eren atağı sürükledi, rakip yarı alana geçip ceza sahasına doğru yönelirken pasını Burak Süleyman’a verdi, yaydan içeri giren Burak, savunma oyuncusu Gameli’yi oyundan düşürdükten sonra penaltının sağından, altı pasa yakın yerden vurdu: 1-0. Burak, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

DAKİKA 16: Manisa gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağından içeri giren Fofana, kaleci Hasan Hüseyin’i de geçip gol vuruşunu yaptı, top Erkan Kaş’tan döndü.

DAKİKA 20: Manisa yine etkili geldi. Savunmadan çıkarken kaptırılan topla ceza yayının sağ çaprazına kadar sokulan Ramirez’in vuruşundan top çataldan döndü.

DAKİKA 26: Ahlatcı Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Orta alanda Tunahan’ın pasında Eren ceza yayı üzerinden içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda, penaltı noktası civarından pasını sağındaki Geraldo’ya çıkardı ancak Geraldo topa dokunamadı.

DAKİKA 29: Manisa FK’lı Birkan, Tunahan’a yaptığı şiddetli faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DAKİKA 45+3: Orta yuvarlaktan Geraldo’nun ara pasına hareketlenen Eren ceza yayından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

DAKİKA 90+5: Ahlatcı Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan Kerem’in ortasında Thomas ceza sahasında yarım voleyle vuruşunu yaptı, top kaleci Muhammed Alperen’in müdahalesinin ardından direkten döndü.

DAKİKA 54: Ani gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Catıc’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Ferhat dokundu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 71: Sağdan gelişen Manisa FK atağında, Diallo’nun son çizgiye inmeden altı pasa çıkarttığı topa Fofana dokunamadı.

DAKİKA 79: Geraldo orta alanda kaptığı topla hızla rakip kaleye yöneldi, yayın solundan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu, kaleci Muhammed Alperen ayağı ile gole izin vermedi.

DAKİKA 85: Orta alandan Tunahan’ın harika pasında Geraldo topla buluştu, soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu, farklı şekilde üstten aut.