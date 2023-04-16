Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 57’de Gökhan Karadeniz ve 65’te Sinan Kurumuş atarken, kırmızı-siyahlı ekibin Ferhat Yazgan ve Gökhan Karadeniz’le iki topu da direkten döndü.

STAT: Bayburt Genç Osman

HAKEMLER: Berkay Erdemir ***, Ahmet Şimşek ***, Oğuz Akyüz ***

4.HAKEM: Oğuzhan Hamitoğlu

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Mehmet Akif *, Mustafa Yiğit *, Emin Kaan *, Musa Buğrahan *, Osman Bodur * (Dk.69 Güray *), Deniz *, Ömer *, İbrahim Halil *, Cumhur * (Dk. 69 Burak Bayram*), Tuncay * (Dk. 66 Emir Buhari *), Ahmet * (Dk. 58 Furkan *)

YEDEKLER: Oğuzhan, Burak Bozbey, Güray, Furkan, Berat, Burak Efe, Emirhan, Alihan

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Topuzoğlu

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali **, Serkan **, Erkan ***, Salih Zafer **, Emre **, Murat ***, Gökhan *** (Dk. 81 Timur *), Atakan Cangöz ** (Dk. 58 Sinan **), Eren ** (Dk. 75 Selim *), Ferhat *** (Dk. 81 Atakan Akkaynak *), Hurşit ** (Dk. 58 Suat ***)

YEDEKLER: Bayram, Sabrican, Mustafa Eren, Mertcan, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOLLER: Dk.57 Gökhan, Dk. 65 Sinan

SARI KARTLAR: Emre, Erkan (Çorum FK), Burak Bayram (Bayburt)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu Bayburt Özel İdare’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek, hedefine bir adım daha yaklaştı.

Cumartesi günü, Genç Osman Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi B klasman hakemlerinden Berkay Erdemir’in yönettiği maçta, ilk yarıda beklenen oyunu sergileyemeyen Çorum FK’nın 17.dakikada Ferhat Yazgan’la bir topu üst direkten döndü.

Golsüz biten ilk yarının ardından, ikinci yarıda daha atak oynayan Çorum FK, 57.dakikada Gökhan Karadeniz’in golüyle 1-0 öne geçerken, rakip takımın direnci bu golle birlikte kırıldı.

Artık daha çok boşluklar bulan kırmızı-siyahlı ekibin 63.dakikada bu kez Gökhan Karadeniz’le topu üst direkten dönerken, 2 dakika sonra Sinan Kurumuş farkı ikiye çıkarttı.

Kalan sürede başka gol olmayınca, sahadan 2-0 galip ayrılan Çorum FK puanını 63’e yükseltti ve maç fazlasıyla lider olan Şanlıurfaspor’un 2 puan gerisinde, haftayı 2.sırada kapattı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Bayburt Özel İdare ise 13 puanda kalıp, son sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 8: Soldan gelişen Çorum FK atağında, son çizgiye inen Erkan’ın ortasında, Hurşit penaltı noktasının sağ çaprazından röveşata ile topa kaleye gönderdi, az farkla yandan aut.

DAKİKA 17: Çorum FK gole çok yaklaştı. Kendi topuyla ceza yayının sağındaki boşluğa kadar sokulan Ferhat çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 32: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan ortaladı, ön direkte Eren vurdu, top kaleci Mehmet Akif’ten döndü.

DAKİKA 57: GOL! Çorum FK golü buldu. Gökhan, orta sahada aldığı topu Ferhat’a verdi, Ferhat bekletmeden pasını Gökhan’a geri aktardı, ceza yayında Ferhat’la bir kez daha verkaç yapan Gökhan, yayın sağından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda, yerden kalecinin ayaklarının dibine yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

DAKİKA 63: Çorum FK ikinci kez direğe takıldı. Sağdan son çizgiye inen Suat’ın ortasında, Gökhan kafayı vurdu, top üst direkten oyun alınanına geri döndü.

DAKİKA 65: GOL! Fark ikiye çıktı. Suat’la olgunlaşan atakta, Serkan sağdan hareketlendi, paşanı kaptan Murat’a verdi, Murat da pasını ceza sahasında boşa çıkan Suat’a aktardı, topla buluşan Suat’ın, daha çizgiye inmeden, yerden altı pasa çıkarttığı topu arka direkte, Sinan boş kaleye gönderdi: 2-0.

DAKİKA 75: Çorum FK üçüncü gole çok yaklaştı. Gökhan’ın pasında, Selim altı pasın sağ köşesinden, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Mehmet Akif gole izin vermedi.

(Hüseyin AŞKIN)