2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, deplasmanda aldığı 2-0’lık Bayburt Özel İdare galibiyetiyle, kendine ait bir rekoru daha kırdı.

2015-2016’DA ÜST ÜSTE BEŞ GALİBİYET

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Bayburt Özel İdare maçı öncesinde, 5 galibiyetle, 2015-2016 Sezonuna ait olan “tarihinin en uzun galibiyet serisi rekoru”nu egale etmişti. O sezon, 21.haftada, iç sahada alınan 4-3’lük Manavgatspor galibiyetiyle başlayan seride, sırasıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor’u deplasmanda 1-0, evinde Çanakkale Dardanelspor’u 1-0, deplasmanda Afyon temsilcisi Sandıklıspor’u 2-1, sahasında İstanbul temsilcisi Çatalcaspor’u 3-1 yenen Çorum FK, tarihinin en uzun galibiyet serisine imza atmıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin seri, 26.haftada, Aydın deplasmanında, Çine Madranspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi ile sona ermişti.

BAYBURT’TA REKOR DA GELDİ

Çorum FK, bu serinin ardından bir daha üst üste beş galibiyet alamazken, bu sezon aynı başarıyı tekrarladı. Kırmızı-siyahlı takım, 27.haftada, sahasında aldığı 3-0’lık Sivas Belediye galibiyetiyle başlayan seride, sırasıyla deplasmanda Diyarbakır temsilcisi Amed sportif Faaliyetler’i 2-0, evinde İstanbul ekibi Esenler Erokspor’u 1-0, deplasmanda Ankaraspor’u 2-0, sahasında Tarsus İdmanyudu’nu 9-0 mağlup etti. Bu galibiyetlerle 2015-2016 Sezonundaki 5 maçlık galibiyet serisini egale eden Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü, Bayburt Özel İdare ile deplasmanda oynadığı 32.hafta maçına rekor için de çıktı. Sarı-siyahlı takımı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenen Çorum FK, galibiyet serisini 6 maça çıkartarak kendisine ait bir rekoru daha kırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Çorum FK, Bayburt galibiyetiyle, kendisine ait iki rekoru de geliştirdi. En son, 7 Aralık’ta, deplasmanda Düzcespor’a 3-1 yenilen Çorum FK, Bayburt galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini 14 maça çıkartırken, yine gol yememe rekorunda da seriyi 6 karşılaşmaya yükseltti.

(Hüseyin AŞKIN)