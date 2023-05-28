TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta, biten sezonu 79 puanla şampiyon olarak tamamlayıp 1.Lig’e yükselen Çorum FK’da Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, internet haber sitelerinde canlı yayınlanan “Şampiyonluk Özel Yayını”na konuk oldu.

Moderatörlüğünü Ali Özdemir’in yaptığı, Spor Müdürümüz Hüseyin Aşkın’ın yanı sıra gazeteciler Mehmet Güley ve Ali Atan’ın da konuk olduğu programda, gazetecilerin ve taraftarlardan gelen soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Oğuzhan Yalçın, yeni sezon planlaması ve hedefleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER 1 GÜNLÜK İŞ

Öncelikli hedeflerinin Çorum FK’nın varlığını borçsuz şekilde devam ettirmek olduğunu yineleyen Başkan Oğuzhan Yalçın, transfer çalışmalarına başlamadan önce bütçeyi oluşturmaları gerektiğini ifade ederken, “Bizim için transfer bu işin en kolay yanı. Çünkü bütün oyunculara hakimiz. Transfer yapmaya başladığımız anda 1 günde transferi bitirebilecek durumumuz oluyor. Bunu, geçen sezon, bayramdan önce yaptığımız 9 transferle Çorum halkı da görmüştür. İki günde bitmişti. Sportif direktörlük yaptığım zamanda da böyleydi.

ÖNCE BÜTÇE

Gelecek sezonla alakalı olarak hiçbir plan yapmadık. Neden? Önce bütçe, sonra plan. Bizim tek bir planımız var. Çorum Futbol Kulübü gelecek sene, Mayıs ayında, lig bittiğinde aynı ligde kalacak ve borcu olmayacak. Önce bütçe, sonra transfer.

Yabancı oyuncu konusunda, Türkiye’de oynayan tüm yapancı oyunculara hakimiz. Hepsinin kişiliğini, karakterini de biliyoruz. Ama ilk önce, bu yabancı oyuncuların alacağı para, yerli oyuncuların alacağı para, bu bütçe, altyapı ile ilgili tesisleşme ile ilgili bütçe, bunları ayarlayacağız. Bunları ayarladıktan sonra transferle alakalı önümüze alıp ona göre hareket edeceğiz.

HER ŞEY ŞEFFAF

Şu anda, mevcut kadromuzda iki futbolcu hariç, hepsinin sözleşmesi devam ediyor. Acele etmeyeceğiz. Nasıl ki geçen sezon çıkıp taraftarlarımıza şeffaf şekilde her şeyi anlattıysak, bu sezon da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes sakin kalsın, rahat olsun. İlk hedefimiz, Çorum Futbol Kulübünü sürekli yaşayabilir halde tutabilmek için yapabileceğimiz, atabileceğimiz adımlar olacak” şeklinde konuştu.

KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM

Şu anada kadar hiçbir futbolcuyla görüşmediğini da kaydeden Oğuzhan Yalçın, “

Görüştüğümüz hiçbir futbolcu yok. Ama Abdülhamit Yıldız ve Muhammed Fettahoğlu her gün en az 10 futbolcuyla görüşüyorlardır. Çünkü işleri bu” dedi.

MURAT SAHA İÇİNİ, BEN SAHA DIŞINI İDARE ETTİK

Kulübün geçen yıl Mayıs ayında satın alınması sürecini anlatan ve sorasında izledikleri yol haritasının kendilerini şampiyonluğa taşıdığını da belirten Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Murat Yıldırım tamamen saha içende, takım kaptanı, takımın iç işleyişini yönetecekti ve ben orasıyla ilgili müdahil olmayacaktım.

Takımın yönetimsel anlamdaki kısmıyla da ben ilgilenecektim. Ben hiçbir zaman şöyle bir şey yapmadım. Futbol oynadım, bunun için de saha içerisinde, antrenman saatleridir, hocanın işine karışmaktır, bu tarz şeylerin hiçbir zaman içerisinde olmadım.

ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Bir kulüp başkanının nasıl davranması gerekiyorsa, öyle davranmaya çalıştım. Bir kulüp başkanı nasıl davranır, bunu nereden biliyorsun derseniz de, aslında onu da bu sezon öğrendim. Olumlu anlamda, yanında çalıştığım kulüp başkanlarının olumsuz anlamda yaptıklarını yapmamaya çalıştım. Zaten diğer taraflar olumlu anlamda gitti.

Murat tamamen saha içerisine odaklandı, saha içerisindeki düzeni sağladı. Diğer taraftan ben de bir şey olacaksa kendim yapıp, o hatayla da kendim yüzleşeceğim için tamamen kendi kararlarımı alarak gitmek istedim. Yanlışlarım da, doğrularım da olmuştur. Sağ olsun, Murat kardeşim işime hiç müdahale etmedi, ben de ona etmedim. Bir elmanın iki yarısı gibi hareket ettik, iki kardeş gibi davrandık. Sonunda da bu güzel mutluluğu hep beraber yaşadık” şeklinde konuştu.

Yalçın, başta ailesi olmak üzere, kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

İKİ SANATÇI, BİR DJ GELİYOR

Çorum FK’nın 3 Haziran’daki şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı konserle ilgili görüşmelerin devam ettiği açıklandı

Türkiye’nin yüzde 90’ının tanıdığı iki sanatçı ve bir DJ ile görüşmelerin devam ettiğini ve çık sıka bir sürede sonuçlanacağını belirten Oğuzhan Yalçın, hem Çorumluların, hem de taraftarların şampiyonluğu doya doya kutlayacaklarını söyledi.

Konser yerinin henüz netleşmediğini de belirten Başkan Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün stadı bakıma alacak olmasından dolayı etkinliğin Kadeş Barış Meydanı’nda da olabileceğini ifade etti. Yalçın, konserin ücretsiz olacağını, yerinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini sözlerine ekledi.

MUHSİN DERE’YE ONURSAL BAŞKANLIK

Çorum FK’nın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere, yönetim kurulu kararıyla kulübün Onursal Başkanı ilan edilecek.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “…Bize destek verenlerden biri de, Milli Savurma Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere’dir. Bizim yüzümüzden çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ama hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadı. Çok büyük destekleri oldu, oluyor. Biz de, benim ve Murat Yıldırım’ın, yönetimin almış olduğu bir kararla kendisini Onursal Başkan ilan edeceğiz. Bunanla ilgili bir plaket yaptırdık. Plaketini verecektik ama şampiyonluk kutlamaları falan derken, olmadı. İnşallah yeni sezona başlarken o plaketi de takdim edeceğiz. Belki de kendisi ilk defa duyuyordur, çünkü bu durumu kendisine söylemedik” şeklinde konuştu.

Muhsin Dere de, “Oğuzhan Başkan beni duygulandırdı. Onursal Başkanlık bizim hesabımızda yoktu, ondan duydum plaket hazır, onursal başkanlık diye. Çok teşekkür ediyorum.

PASSOLİG DEPARTMANI KURULACAK

Yeni sezonda TFF 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK, yeni ligindeki uygulamalara adapte olabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak. 2.Lig’e göre en büyük farklılıklardan biri de, taraftarların stada girişiyle ilgili olacak. 1.Lig’de, passolig uygulaması geçerli olduğundan, Çorum FK bu uygulamaya yapancı. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın da, uygulama ile ilgili tam bir bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederken, bu nedenle kulüp müdürlüğü bünyesinde passolig departmanı kuracaklarını söyledi.

Bilet fiyatları ile ilgili ipuçları da veren Başkan Yalçın, kendisinin de aynı zamanda bir Çorumspor taraftarı olduğu için, tüm kararları alırken taraftar penceresinden de baktığını belirterek, protokol tribünü hariç bilet fiyatlarında önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı.