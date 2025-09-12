Arca Çorum FK hisselerinin yüzde 90’ının iş insanı Savaş Balçık’a geçmesi ve Oğuzhan Yalçın’ın görevden ayrılması üzerine kulüp başkanlığına getirilen Baran Korkmazoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Kısa vadede tamamen Süper Lig’e yükselmeye odaklandıklarının altını çizen Korkmazoğlu, uzun vadeli hedeflerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kahveland Buhara Premium Cafe’de düzenlenen toplantıda, Başkan Yardımcısı Feyyaz Gökel, Kulüp CEO’su Mustafa Çiçekay, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve altyapıdan sorumlu yönetici Sinan Özdilli de hazır bulundu.

4 YILDIR DESTEK VERİYORUZ

4 yıldır zaten gerek sponsor olarak, gerek Oğuzhan Yalçın’ın yakını olarak Arca Çorum FK’ya hep destek oluyorduk. Yani yeni değiliz. Ben de Çorum FK’nın birçok maçına geldim.

HEDEF SÜPER LİG

Bu sezon, iyi bir kadro kurduk. Her oyuncunun en az 3 alternatifi var. Tüm enerjimizle Süper Lig’e çıkmaya odaklanmış durumdayız. Bu doğrultuda, lige iyi bir başlangıç yaparak 4’te 4’le lider durumdayız. Şampiyon olacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Ocak-Şubat gibi işin rengi belli olur zaten.

ŞEHRİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Biliyorsunuz, şampiyonluk için sadece iyi kadro kurmak yetmiyor. Şehrin desteği çok önemli. Burada, taraftar ve basının desteğine çok ihtiyacımız var. O desteği de görüyoruz. Şehirle takım iç içe olacak. Bunanla ilgili birtakım sosyal projelerde yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Yakın zamanda bir köy okulumuzla ilgili bir etkinliğimiz oldu. Yetiştirme yurtları, huzurevi ve üniversitede çeşitli etkinliklerimiz olacak” şeklinde konuştu.

A TAKIMIN BAŞARILARI LOKOMOTİF OLACAK

Kısa vadede Çorum FK’yı Süper Lig’e çıkartmaya odaklandıklarını, uzun vadede ise kalıcı başarılar ve sağlam temeller üzerinde yükselebilmek için önemli projelerinin olduğunun altını da çizen Başkan Baran Korkmazoğlu, “Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu projeleri önümüzdeki dönemlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projelerin lokomotifi A Takım olacak” dedi.

ALTINORDU GÖZTEPE VE BAŞAKŞAHİR MODELLERİ

Kulübün, sağlam temeller üzerinde kurumsal bir birlikte yükselmesi yönünde, altyapıda Altınordu, scout alanında Göztepe, tesisleşme ile ilgili de Başakşehir’i örnek aldıklarını kaydeden Baran Korkmazoğlu, “Altyapının adını ‘Akademi’ olarak değiştirdik. Altyapı tesisi mutlaka yapılacak. Önemli olan tesisi yapmak değil, içini doldurabilmek.

Altyapıda sadece futbol eğitimi olmayacak. Minikleri ayırıp diğer yaş gruplarında da yabancı dil eğitiminden kişisel gelişime kadar eğitim verilecek. Oyuncu A takıma çıktığında ‘nereye geldim’ demeyecek.

Bunun yanında, tamamen profesyonellerden oluşan bir scout ekibi kuracağız. Her sene bu sezonki kadar transfer yapamayız. Bu ekip hem A takıma, hem de altyapıya destek olacak. Tüm bunları yapmazsak, tesis kurmanın bir anlamı olmaz. Orası sadece bir bina olarak kalır.

Scout ekibinin yanı sıra, Sağlık Kurulu, İdari İşler Birimi ve Hukuk Kurulumuz da mutlaka olacak. Takımın kaldığı tesisle kulüp merkezinin de ayrılması lazım. Bu tanışma toplantısını normalde tesislerde yapacaktık ama takım kampa girdiği için burada yapıyoruz. Bu gibi örnekler nedeniyle futbol takımı ile kulüp merkezi mutlaka ayrı ayrı yerlerde olmalı” şeklinde konuştu.

Futbolun içerisinden gelen profesyonellerle bu işleri yapacaklarının altını da çizen Başkan Korkmazoğlu, yönetimde ise herhangi bir değişiklik olmayacağını, mevcut yönetimin görevine devam edeceğini sözlerine ekledi.

ÇOK FAZLA CEZA YİYORUZ

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, zorlu Vanspor maçı öncesinde taraftarlara biraz daha duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ligin geride kalan 4 haftalık periyodunun 3 haftasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para ve tribün blok kapatma cezalarına çarptırıldıklarını hatırlatan başkan Korkmazoğlu, “İç sahada oynadığımız Amed maçıyla ilgili 2 bin, Sarıyer maçıyla ilgili de 790 taraftarımız ceza aldı. Deplasmanda oynadığımız Keçiörengücü maçıyla ilgili de yine taraftarımıza ceza geldi. Para cezalarını söylemiyorum bile.

Taraftarlarımızdan tek beklentimiz, biliyorsunuz biletleri bedava yaptık. Tribünleri doldursunlar. Elbette bu takım 38’de 38 yapmayacak. Yenileceğimiz maçlar da olacak. O kötü dönemde takımımıza destek olsunlar. Bunu yaparken de lütfen kendilerine ve dolayısıyla kulübe ceza olarak dönecek davranışlardan uzak dursunlar. Her taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. İnşallah hep birlikte şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

TOURE TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, gözden çıkartılan ancak bir türlü sözleşme fesih konusunda anlaşma sağlayamadıkları Senegalli stoper Zargo Toure’nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zargo Toure’nin sözleşmesinin geçen sonun sonu itibariyle bittiğini ancak kendisi ile 1 yıllık daha anlaşma yapıldığını belirten Baran Korkmazoğlu, “Toure, sezon sonunda futbolu bırakacağını söyledi. Kendisine, teknik direktör belgesi veya gözlemci belgesi alıp teknik heyetten bağımsız olarak bizim için oyuncu izlemesini istedik, kabul etmedi. Parasını istedi. Tamam, verelim dedik. Sözleşme fesih noktasına geldik. Sözleşmeye, ‘Çorum’dan ayrıldıktan sonra 1 yıl başka takımda oynayamaz’ şeklinde bir madde koyduk. Ertesi gün geldi ve o maddeyi çıkartmamızı istedi. Duyduk ki, bir takımla anlaşacak. Biz de o maddeyi kaldırmadık.

Transfer dönemi bugün (dün) bitiyor. Pazartesi günü sözleşmesini tek taraflı feshedeceğiz” şeklinde konuştu.