Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle seyircisiz oynama cezası sınırında bulunduklarına dikkat çekerken, Pazar günkü Arnavutköy Belediye maçı öncesinde taraftarlara “sağduyu” çağrısında bulundu.

Arnavutköy maçında da “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleşmesi halinde, ikinci yarının ilk haftasında, Şanlıurfaspor’la oynayacakları kritik maçı seyircisiz oynayacaklarına vurgu yapan Topuz’un açıklamaları şöyle:

TARAFTARIMIZIN KATKISI BÜYÜK

“Birlikte Başaracağız sloganıyla çıktığımız bu yolda, zaman zaman yaşadığımız sıkıntılara rağmen liderin 3 puan gerisinde, zirve mücadelemizi sürdürüyoruz.

Gerek sakatlıkların çok oluşu, gerekse cezalıların bulunması sebebiyle kadro kurmakta zorlanmış olsak da, büyük taraftarımızın desteği, bulunduğumuz noktanın en önemli sebebidir.

YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTI

Ancak üzülerek söylemeliyim ki, geride kalan haftalarda tribünlerimizde yaşanan söylem ve eylemler kulübümüze ekonomik anlamda ceza külfeti getirdiği gibi yaptırımların daha ağır bir seviyeye geldiği noktaya ulaştık. Son olarak, Menemenspor ile sahamızda oynadığımız ve 2-1 galibiyetimizle sonuçlanan maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildik ve akabinde çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 20 bin lira para cezası ile cezalandırıldık.

SAĞDUYU BEKLİYORUZ

Aynı eylemin Pazar günü oynayacağımız Arnavutköy Belediyespor maçında tekrarlanması halinde para cezasının yanında ‘seyircisiz oynama cezası’ alacağımızın bilinmesini istiyoruz. Böyle bir durumda 2. yarının ilk haftasında, sahamızda Şanlıurfaspor ile oynayacağımız maçta taraftarımızdan yoksun kalabiliriz. İşte bu sebeple Arnavutköy Belediyespor maçında tüm taraftarlarımızın sağduyulu olmasını, küfür eylemlerinde herkesin birbirini uyarmasını rica ediyoruz”.

İKİNCİ YARIDA DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ

Sezonun ilk yarısını Pazar günkü Arnavutköy Belediye maçıyla tamamlayacaklarını da hatırlatan Tuğrul Topuz, devre arasında yapacakları takviyelerle hedefe ulaşmayı planladıklarını belirtirken, “Devre arasında yapacağımız takviyelerle yolumuza emin adımlarla yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

