Trendyol 1. Lig’de 36. hafta maçları tamamlanırken, Süper Lig hedefini sürdüren Çorum FK haftayı kayıpsız kapattı. Kırmızı-Siyahlılar, sahasında Sivasspor karşısında etkili bir performans ortaya koyarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve hanesine kritik 3 puanı yazdırdı.

Üst sıraları yakından ilgilendiren haftada, Çorum temsilcisinin en yakın takipçilerinden Bodrum FK ve Pendikspor ise sahadan 1-1’lik beraberliklerle ayrıldı. Bu sonuçlar, Kırmızı-Siyahlıların yarışta önemli bir avantaj yakalamasını sağladı.

Alınan sonuçların ardından puanını yukarı taşıyan Çorum FK, altıncı sırada yer alan Pendikspor ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı. Ligin bitimine 2 hafta kala ilk 5’i garantileyen Kırmızı-Siyahlılar, sezonu dördüncü ya da beşinci sırada tamamlamayı da matematiksel olarak güvence altına aldı.

Bu başarıyla birlikte Çorum FK, Play-Off mücadelesinde ilk maçını kendi sahasında oynama avantajını elde ederek Süper Lig yolunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı.