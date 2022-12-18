STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar ***, Abdülhamit Söyler ***, Serhat Sağır ***

4.HAKEM: Ahmet Resuloğlu

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram ***, Mustafa Emre ***, Erkan ***, Salih Zafer ***, Emre ***, Ali ** (Dk.62 Burak **), Suat ** (Dk.71 Berat Ali *), Ferhat ** (Dk.85 Mehmet Taşçı), Sinan ***, Atakan Akkaynak ** (Dk.62 Murat **), Enes ** (Dk.85 Taha)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Erdi, Gürkan, Metin, Berkay Can

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Fatih *, Kamil *, Siraç *, Kerem *, Volkan * (Dk.79 Uğur Arslan *), Mustafa Acun **, Ömer Faruk *, Furkan * (Dk. 79 Hakan *), Adem Metin * (Dk. 57 Mustafa Fettahoğlu *), Ferhat *, Mehmet Can * (Dk.73 Melik *)

YEDEKLER: Emrehan, Rıdvan Oruç, Talha Enes,

TEKNİK DİREKTÖR: Nihat Balan

GOLLER: Dk. 52 (pen) ve 73 (pen) Sinan

KIRMIZI KART: Dk. 58 Kamil (Arnavutköy)

SARI KARTLAR: Atakan, Ferhat (Çorum FK), Volkan, Mustafa Fettahoğlu (Arnavutköy)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ara tatile umutlu ve moralli girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarının son hafta maçında konuk ettiği Arnavutköy Belediye’yi Sinan Kurumuş’un ikinci yarıda penaltılardan attığı gollerle 2-0 yenerek, şampiyonluk umutlarını tazeledi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar’ın düdük çaldığı maçta gole yakın taraf olan Çorum FK, ilk yarıda Suat, Ferhat ve Ali ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.



İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına etkili başlayan Çorum FK, 52.dakikada kazandığı penaltıyı Sinan Kurumuş’la gole çevirerek 1-0 öne geçerken, 58.dakikada Kamil İçler’in çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Teknik direktör Tahsin Tam rakip 10 kişi kaldıktan sonra elindeki tüm hücum silahlarını sahaya sürerken, 73.dakikada kazanılan penaltıyı da gole çeviren Sinan, farkı ikiye çıkartıp, takımını rahatlattı.

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan Çorum FK, puanını 33’e yükseltti ve şampiyonluk umutlarını tazeleyerek, devre arasına moralli girdi. Arnavutköy Belediye ise 25 puanda kaldı.

Maçta, 4 bin civarında taraftar Çorum FK’ya tribün desteği verirken, kırmızı-siyahlı futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştılar.



MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 10: Çorum FK atağında, savunmanın arkasına sarkan Suat, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine pas çıkartmayı tercih edince, savunma araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

DAKİKA 29: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Sinan’ın ortaladığı topu Enes indirdi, Ferhat altı pasta çok kötü vurdu.

DAKİKA 31: Çorum FK atağında, Atakan’ın pasında, ceza yayının solundaki boşluktan Ferhat gelişine plaseledi, top kaleci Fatih’te kaldı.

DAKİKA 34: Orta alanda Emre’nin kaptırdığı top Arnavutköy ani atağını başlattı. Topla hareketlenen Ömer Faruk, sağdan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Bayram gole izin vermedi.

DAKİKA 36: Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ali’yi geldi, yayın gerisinden gelişine vuran Ali’nin şutu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 43: Arnavutköy’ün kazandığı köşe vuruşunda, sağdan Adem Metin ortaladı, kale alanı ile penaltı noktası arasındaki boşluktan Furkan kafayı vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 52: GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan atağı sürükleyen Enes’in pasında Atakan ceza sahası dışından sert vurduğu top savunmadan Kamil’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan, Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 56: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Mustafa Emre’nin pasında çizgiye inan Suat’ın ortasında Sinan uygun durumda kafa vuruşunu yapamadı.

DAKİKA 73: GOL! Fark ikiye çıktı. Murat’ın ara pasına hareketlenen Sinan, cepheden ceza sahasına girer girmez savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Yine topun başına geçen Sinan, sert bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

DAKİKA 90+3: Arnavutköy atağında, Mustafa ceza yayından vurdu, kaleci Bayram harika bir kurtarışla gole izin vermedi.



(Hüseyin AŞKIN)

