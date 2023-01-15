STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu ***, Adem Şahan **, Mustafa Tosun ***

4.HAKEM: Ertuğrul Kösterelioğlu

ÇORUM FK: Ali ***, Serkan ***, Erkan ***, Emre ***, Salih Zafer ***, Atakan Cangöz *** (Dk. 87 Timur), Suat ** (Dk. 65 Selim **), Murat ** (Dk.74 Ferhat *), Sinan **, Gökhan *** (Dk. 87 Sabrican), Enes ** (Dk. 74 Hurşit *)

YEDEKLER: Bayram, Fatih Selimhan, Muhammed Mustafa, Mertcan, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

ŞANLIURFASPOR: Aydın **, Semih ***, Barış ***, Feyyaz * (Dk. 46 Mehmet Yiğit **), İbrahim ***, Cumali ***, Erkam ** (Dk. 63 Şahin *), Mustafa ** (Dk. 83 Abdussamet *), Kemal ** (Dk.90+2 Ömer), Behlül ** (Dk. 63 Bünyamin *), Mert ***

YEDEKLER: Ramazan, Alpey, Seyit, Enes Olgun, Mehmet Alp

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Devrim

GOL: Yok.

SARI KARTLAR: Atakan Cangöz (Çorum FK), Aydın, Cumali (Şanlıurfaspor)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetmesine rağmen, ilerisi için umut verdi.

Teknik Direktör Tahsin Tam, devre arasında yapılan transferlerden sadece kalede Ali Türkan, ve orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’e ilk on birde şans verdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor karşısında maçın genelinde kontrolü elinde tutan Çorum FK, özellikle ikinci yarıda, Selim Ilgaz ve Hurşit Taşçı’nın oyuna girmesinden sonra hücumda daha etkili oynadı. 47 ve 73’te Sinan’la çok net iki fırsattan yararlanamayan Çorum FK, rakip takıma sadece son saniyede serbest vuruştan pozisyon verdi.

Başladığı gibi golsüz eşitlikle sona eren maçın bitiminde iki takım da şampiyonluk yarışında ikişer puan kaybetti. Çorum FK, özellikle ikinci yarıda sergilediği futbolla ilerisi için umut verdi.

Maçtan sonra iki takım da puanını 34’e yükseltti.

Karşılaşmayı 7 bin civarında Çorumlu sporsever izlerken, Şanlıurfa’dan gelen 30 kadar taraftar takımını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 2: Çorum FK atağında, sağdan Suat ortaladı, Sinan dokunamadı.

DAKİKA 33: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Enes çaprazdan sert vurdu, uzak kale direğinin yanından aut.

DAKİKA 35: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Enes çalımlarla taşıdığı topu yayın gerisindeki Gökhan’a verdi, Gökhan gelişine sert vurdu, kaleci Aydın topu ayağıyla çıkarttı.

DAKİKA 47: Çorum FK çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan Suat’ın pasında Sinan altı pasta kontrol ettiği topu dönerek vurdu, kaleci Aydın soluna gelen topu müthiş bir refleksle çıkarttı, korner.

DAKİKA 54: Çorum FK atağında, sağdan Gökhan ortaladı, altı pasta Sinan kafayı çıkmadı.

DAKİKA 72: Ani gelişen Çorum FK atağında, soldan Erkan’ın pasında Gökhan ortaladı, ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topu sağ çaprazdan Selim kaleye vurdu, yandan aut.

DAKİKA 73: Çorum FK gole çok yaklaştı. Savunmadan Emre’nin uzun gönderdiği top ceza sahasında yere düştü, araya giren Sinan kafayı vurdu, kalesini terk eden Aydın’ın üzerinden geçen top boş kaleye yöneldi ancak az farkla auta çıktı.

DAKİKA 90+9: Şanlıurfaspor, Çorum FK ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Bünyamin’in kullandığı frikikte kaleci Ali soluna gelen topu müthiş çıkarttı, korner.



(Hüseyin AŞKIN)

