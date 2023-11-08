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Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cumhur Sevinç ve dernek yöneticilerinin yer aldığı ziyaret, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Çorum heyetiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç’a, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Dinçay ile Simla Türker Bayazıt da eşlik etti.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cumhur Sevinç, derneğin faaliyetleri ile projeleriyle ilgili Başkan Ali Y. Koç’a sunum yaptı.

Derneğin aktif 80 üyesi bulunduğunu belirten Sevinç, neredeyse üyelerin yarısının Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğunu söyledi. Derneğe nitelikli üye kazandırmak ve kongre üyesi sayısını arttırmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Sevinç, ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de yürüteceklerini kaydetti.

Başkan Ali Y. Koç’u da Çorum’a davet eden Sevinç, Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç’a özel olarak hazırlatılan bir tablo ile Çorum Leblebisi hediye etti.

Çorum heyetini stadyumda ağırlayan Başkan Ali Y. Koç, Sevinç ve beraberindekilere Fenerbahçe Futbol Takımının soyunma odası ile basın toplantısı odasını da ziyaret ettirdi, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden izledi.