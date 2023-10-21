İl genelinde saat 22.00'dan sonra alkol satışının yasak olmasına rağmen Kale Mahallesi Ata 1. Cadde üzerinde otomobilden satış yaptıkları tesbit edilen A.G. ve H.C.U., polis ekiplerinin takibi ile suç üstü yakalandı.

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Gece saat 02.30 sıralarında önceden takibe aldıkları şahısların alkol satışına başlamaları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Otomobilde yapılan aramada çok sayıda yasal  ve kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Yakalanan iki şahıs ifade işlemleri gereği KOM Şube ekiplerince emniyete götürüldü.

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