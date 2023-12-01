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Çorum Anadolu Özel Eğitim Okulunu Ziyaret eden Pehlivan, okul ve özel öğrencilerin faaliyetleri hakkında müdür Sabriye Esen’den bilgi aldı.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Pehlivan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde özel çocuklarımızla bu gün bir araya gelmek istedik. Bize çok duygu anlar yaşattılar. Tabi aileler için bu özel çocuklar gerçekten bakımı zor, yardıma ihtiyaçları var.



Kıymetli hocamızda bizi kabul etti. Okulumuza geldiğimizde ailelere büyük destek olduklarını gördük, burada çocukların çok güzel şeyler öğrendiklerini gördük. Bizde onların bu zor günlerinde bir nebze olsun, onları moralize edebilirsek, sosyal devlet anlayışı ile suçla mücadele ederken bu tür görüntülerde verebilmek bizim için çok kıymetli” dedi.

Özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenen Pehlivan çifti, ziyaret sonunda ise çocuklara yanlarında getirdikleri hediyelerden verdi.