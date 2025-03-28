Türk Polis Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Yılı İl Emniyet Müdürlükleri arası Futbol Turnuvası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Çorum Emniyet Müdürlüğü, turnuvaya veda etti.

Çeyrek final maçında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü konuk eden Çorum temsilcisi, Doğun Halı Saha Tesislerindeki oynanan ve yine deneyimli il hakemlerinden Ömür Soytemiz’in yönettiği karşılaşmada ilk yarıyı 2-1 yenik kapattı. İkinci yarıda da Çorum Emniyet Müdürlüğü 1, Ankara ekibi 2 gol atınca karşılaşma Başkent temsilcisinin 4-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Turnuvaya veda eden Çorum Emniyet Müdürlüğü’nün gollerini Emrah Ökzuy ve İsa Karabulut atarken, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü yarı finale taşıyan galibiyetin gollerini ise Rıdvan Kantar (2), Mesut Aktuğ ve Muhammed Uyar’dan geldi.

Maçı İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya da izledi.