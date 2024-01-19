Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu; Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Kongresinde Başkanlığa seçilen Ecz. Arman Üney'e Ankara'daki TEB Kurum Binasında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette Oda Başkanı Erol Afacan'a; Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kartal ve Delegeler Sönmez Çalışkan ve Ali İskender Türkmen eşlik etti.



Güncel mesleki konuların konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TEB Başkanı Üney, Oda Başkanı Afacan ve heyete teşekkür ederek oda yönetimi çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, ayrıca olağan kongrede Genel Sekreterliğe seçilen Ali Erdem'e, Saymanlığa seçilen Uğur Elik'e, Merkez Heyet Üyeliklerine seçilen Uzm. Ecz. Taner Ercanlı ve Uzm. Ecz. Özgün Sağın'a hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

Çorum heyeti daha sonra Ankara Sağlık Sosyal Genel Merkezi Kavaklıdere Müdürü Ecz. Mehmet Aycan Özkan ve kurum eczacılarını, Ankara Sağlık Sosyal Genel Merkezi İskitler Fatura Teslim Şube Müdür Yardımcısı Ecz. Aziz Arslan'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



PEHLİVAN’DAN İADE-İ ZİYARET

Diğer taraftan Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Eczacı Odası’na iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Afacan, Emniyet Müdürü Pehlivan’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.