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Anitta Otel CEO’su Selahattin Şahin, Genel Müdür İbrahim Ulusoy, Finans Müdürü Harun Ceylan ve Ön Büro Müdürü Ebru Avcı, Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu üyeleri Sertan Saygı Çalışkan ve Hamdi Kartal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ve Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Bahtiyar Murat Aras’ın ziyaretlerinde ise, Başkan ve yöneticilerin yanı sıra, önceki dönem Oda Başkanı, Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan ve Ali İskender Türkmen de bulundu.

Şekerbank Şube Müdürü Yücel Arık ve Pazarlama Yetkilisi Dilay Taşkıner, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Çorum Şube Müdürü Ümit Düğen ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Gencay Çelik de Eczacı Odası’nı ayrı ayrı ziyaret ettiler.

Alliance Healthcare Samsun Bölge Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Reşit Eroğlu ile Çorum Şube Müdürü Murat Kemeç de, hayırlı olsun ziyaretinde bulunanlar arasındaydı.