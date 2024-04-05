Adaletin tesisi için gece gündüz demeden çalışan, hak arayışında olan herkesin yanında olan avukatların hukukun güvencesi ve adaletin teminatı olduğunu kaydeden Afacan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Onların fedakarca çalışmaları, adaletin tecellisi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Biz eczacılar olarak, toplum sağlığını korumak için çabalarken, avukatlar da hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak için önemli bir rol üstleniyorlar. İki meslek arasında güçlü bir dayanışma ve iş birliği olduğuna inanıyoruz.

Bugün, avukatlarımızı ve onların mesleki değerlerini bir kez daha anmak ve onlara teşekkür etmek istiyoruz. Adaletin ve hukukun bayraktarları olan avukatlarımıza başarılarının devamını diliyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun!”

Editör: Haber Merkezi